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Политик Филиппо призвал начать переговоры с Россией для избежания мировой войны

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал начать переговоры с Россией, чтобы избежать третьей мировой войны.
Политик Филиппо призвал начать переговоры с Россией для избежания мировой войны
  • РИА Новости

Соответствующий призыв он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

В своём посте он отметил, что заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об «обязательном европейском призыве» против российской стороны с каждым днём всё больше находит подтверждение.

«Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к «призыву 900 тыс. резервистов в Германии против России!» — заявил Филиппо.

По словам французского политика, это называется «подготовка к мировой войне». Вместе с этим он добавил, что вместе со своими сторонниками намерен бороться за мир и за то, чтобы молодёжь Франции не втянули в третью мировую войну.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии не дать Европе развязать войну с Россией.

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