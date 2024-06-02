БАПОР: 1,7 млн человек переселили в различные районы Газы из-за операции Израиля

Примерно 1,7 млн человек переселили в различные районы сектора Газа из-за операции Израиля в Рафахе.

Об этом в соцсети X написали представители Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Тысячи семей были вынуждены бежать... По оценкам, 1,7 млн человек были перемещены в Хан-Юнис и центральные районы сектора Газа», — приводит данные агентство.

Также из-за продолжающихся боевых действий БАПОР приостановило оказание медицинских услуг в Рафахе.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.