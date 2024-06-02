RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Джабаров назвал Зеленского инструментом США

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Владимира Зеленского американским инструментом.
Сенатор Джабаров назвал Зеленского инструментом США
  • РИА Новости

Таким образом сенатор в своём Telegram прокомментировал заявление Зеленского, который назвал Китай «инструментом в руках Путина».

В рамках этого заявления Зеленский обвинил китайскую сторону в попытках сорвать конференцию в Швейцарии и поставках элементов оружия России.

В связи с этими словами Джабаров указал на то, что в реальности именно Зеленский является инструментом США.

«Ответ на поверхности: является. Не только инструментом, но и марионеткой, готовой пожертвовать своим народом во исполнение задач «Вашингтонского обкома» по нанесению России стратегического поражения», — указал он.

Ранее Джабаров заявил, что американским властям наплевать, что молодое поколение украинцев погибает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить