Сенатор Джабаров назвал Зеленского инструментом США
- РИА Новости
Таким образом сенатор в своём Telegram прокомментировал заявление Зеленского, который назвал Китай «инструментом в руках Путина».
В рамках этого заявления Зеленский обвинил китайскую сторону в попытках сорвать конференцию в Швейцарии и поставках элементов оружия России.
В связи с этими словами Джабаров указал на то, что в реальности именно Зеленский является инструментом США.
«Ответ на поверхности: является. Не только инструментом, но и марионеткой, готовой пожертвовать своим народом во исполнение задач «Вашингтонского обкома» по нанесению России стратегического поражения», — указал он.
Ранее Джабаров заявил, что американским властям наплевать, что молодое поколение украинцев погибает.