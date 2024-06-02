Сенатор Джабаров назвал Зеленского инструментом США

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Владимира Зеленского американским инструментом.

Таким образом сенатор в своём Telegram прокомментировал заявление Зеленского, который назвал Китай «инструментом в руках Путина».

В рамках этого заявления Зеленский обвинил китайскую сторону в попытках сорвать конференцию в Швейцарии и поставках элементов оружия России.

В связи с этими словами Джабаров указал на то, что в реальности именно Зеленский является инструментом США.

«Ответ на поверхности: является. Не только инструментом, но и марионеткой, готовой пожертвовать своим народом во исполнение задач «Вашингтонского обкома» по нанесению России стратегического поражения», — указал он.

Ранее Джабаров заявил, что американским властям наплевать, что молодое поколение украинцев погибает.