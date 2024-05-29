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Джабаров: США наплевать, что молодое поколение украинцев погибает

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что Соединённым Штатам наплевать, что молодое поколение украинцев погибает.
Джабаров: США наплевать, что молодое поколение украинцев погибает
  • РИА Новости

«Дело в том, что США хотят, чтобы как можно больше молодых украинских ребят ушли на фронт. Им главное как можно сильнее затянуть войну на Украине», — заявил сенатор.

По его словам, на Западе хотят продолжения конфликта как минимум до ноябрьских выборов. Кроме того, чем дольше, по их мнению, будет война, тем сильнее будет ослабевать Россия.

«Поэтому им наплевать, что молодое поколение украинцев погибает непонятно в чьих интересах. Для них главное — достижение собственных целей», — сказал Джабаров.

Ранее СМИ писали, что ВС Украины испытывают острую нехватку молодых солдат.

Отмечается, что понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию, поскольку на Украине, которая понесла огромные потери в виде беженцев и внутри которой находятся тысячи перемещённых лиц, трудно найти молодёжь.

Президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.

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