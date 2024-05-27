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Bloomberg: ВС Украины испытывают острую нехватку молодых солдат

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Средний возраст военнослужащих украинской армии составляет 40 лет и старше. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как рассказал Павел Нарожный, который занимается сбором средств для артиллеристов, большинству людей, с которыми он общается, около 40—45 лет. При этом молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко, добавил он.

Кроме того, высокопоставленный военачальник подтвердил агентству данную оценку.

Отмечается, что понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию, поскольку на Украине, которая понесла огромные потери в виде беженцев и внутри которой находятся тысячи перемещённых лиц, трудно найти молодёжь.

Ранее советник заместителя министра обороны Украины Дана Яровая заявила, что Министерство обороны страны потеряло доверие населения, а восстановить репутацию почти невозможно.

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