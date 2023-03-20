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Экс-советник Пентагона Макгрегор: американские СМИ начали чаще признавать провалы ВСУ

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские СМИ начали всё чаще признавать провалы Вооружённых сил Украины.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: американские СМИ начали чаще признавать провалы ВСУ
  • РИА Новости

Об этом Макгрегор сказал журналисту Стефану Гарднеру в интервью, опубликованному на YouTube.

По словам полковника, власти США всё чаще начали говорить, что Украина «разваливается», а Вашингтон не справился с помощью ей, и ему «пора уходить».

«Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Он также напомнил о публикациях в американских газетах The New York Times и The Washington Post, в которых говорится о больших потерях украинской армии.

Ранее украинский военный из 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем это описал в интервью для The Washington Post комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол.

14 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.

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