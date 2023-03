Экс-советник Пентагона Макгрегор: американские СМИ начали чаще признавать провалы ВСУ

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские СМИ начали всё чаще признавать провалы Вооружённых сил Украины.

Об этом Макгрегор сказал журналисту Стефану Гарднеру в интервью, опубликованному на YouTube.

По словам полковника, власти США всё чаще начали говорить, что Украина «разваливается», а Вашингтон не справился с помощью ей, и ему «пора уходить».

«Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Он также напомнил о публикациях в американских газетах The New York Times и The Washington Post, в которых говорится о больших потерях украинской армии.

Ранее украинский военный из 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем это описал в интервью для The Washington Post комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол.

14 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что качество украинской армии за год российской спецоперации снизилось по причине потерь среди опытных военнослужащих.