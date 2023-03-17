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Украинский военный: ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем пишет The Washington Post

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Украинский военный из 46-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в Вооружённых силах Украины гораздо хуже, чем это описал в интервью для The Washington Post комбат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол.
Украинский военный: ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем пишет The Washington Post
  • AP

Как ранее писала «Украинская правда», комбата ВСУ, который дал интервью американской газете и пожаловался на качество подготовки военных, понизили в звании.

Другой солдат ВСУ, Шевченко, заступился за товарища, отметив, что интервью Купола «правдивое и максимально по существу дел», а также «осторожное и взвешенное», пишет «СТРАНА.ua».

«Потому что реальность гораздо хуже», — отметил он.

До этого The Washington Post опубликовала интервью с Куполом, в котором тот заявил о большом числе неопытных бойцов в украинских войсках, убегающих со своих позиций. Также он рассказал, что за год в его батальоне из 500 солдат порядка 100 погибли, ещё 400 получили ранения.

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