Украинский военный: ситуация в ВСУ гораздо хуже, чем пишет The Washington Post
- AP
Как ранее писала «Украинская правда», комбата ВСУ, который дал интервью американской газете и пожаловался на качество подготовки военных, понизили в звании.
Другой солдат ВСУ, Шевченко, заступился за товарища, отметив, что интервью Купола «правдивое и максимально по существу дел», а также «осторожное и взвешенное», пишет «СТРАНА.ua».
«Потому что реальность гораздо хуже», — отметил он.
До этого The Washington Post опубликовала интервью с Куполом, в котором тот заявил о большом числе неопытных бойцов в украинских войсках, убегающих со своих позиций. Также он рассказал, что за год в его батальоне из 500 солдат порядка 100 погибли, ещё 400 получили ранения.