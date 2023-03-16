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УП: комбата ВСУ, пожаловавшегося американским СМИ на неопытных солдат, понизили

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По данным издания «Украинская правда», командира батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), пожаловавшегося в интервью американским СМИ на неопытных солдат, понизили.
УП: комбата ВСУ, пожаловавшегося американским СМИ на неопытных солдат, понизили
  • AP
  • © Libkos

В статье говорится, что комбата 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол переводят на должность замкомандира батальона учебного центра после того, как он дал интервью The Washington Post с критикой в адрес подчинённых.

Отмечается, что он командовал батальоном в Соледаре.

Как заявил источник издания, Купол, в свою очередь, из-за несогласия с таким решением написал рапорт об увольнении.

До этого The Washington Post опубликовала интервью с Куполом, в котором тот заявил о большом числе неопытных бойцов в украинских войсках, убегающих со своих позиций. Также он рассказал, что за год в его батальоне из 500 солдат порядка 100 погибли, ещё 400 получили ранения.

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