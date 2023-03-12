Немецкий политик Триттин заявил, что помощь Украине создаст проблемы для демократов США

Республиканская партия США будет использовать тему помощи Украине для дискредитации представителей Демократической партии. Об этом спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союза 90/Зелёные» в бундестаге Юрген Триттин.

«Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании», — написал он в статье для Handelsblatt.

Триттин подчеркнул, что республиканцы не упустят шанс обвинить демократов в бездумной трате денег на Украину.

Ранее издание Newsweek сообщило, что официальные американские лица в частном порядке послали Украине сигнал о том, что помощь со стороны западных стран не является безграничной.