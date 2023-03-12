Немецкий политик Триттин заявил, что помощь Украине создаст проблемы для демократов США
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«Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании», — написал он в статье для Handelsblatt.
Триттин подчеркнул, что республиканцы не упустят шанс обвинить демократов в бездумной трате денег на Украину.
Ранее издание Newsweek сообщило, что официальные американские лица в частном порядке послали Украине сигнал о том, что помощь со стороны западных стран не является безграничной.