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Немецкий политик Триттин заявил, что помощь Украине создаст проблемы для демократов США

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Республиканская партия США будет использовать тему помощи Украине для дискредитации представителей Демократической партии. Об этом спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союза 90/Зелёные» в бундестаге Юрген Триттин.
Немецкий политик Триттин заявил, что помощь Украине создаст проблемы для демократов США
  • Gettyimages.ru

«Республиканская партия намерена сделать поддержку Украины одной из главных тем в своей предвыборной кампании», — написал он в статье для Handelsblatt.

Триттин подчеркнул, что республиканцы не упустят шанс обвинить демократов в бездумной трате денег на Украину.

Ранее издание Newsweek сообщило, что официальные американские лица в частном порядке послали Украине сигнал о том, что помощь со стороны западных стран не является безграничной.

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