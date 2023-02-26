WSJ: Северная Африка стала скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты
- РИА Новости
Об этом пишет The Wall Street Journal.
В материале сказано, что в январе текущего года в страну поступило 2,8 млн баррелей нефтепродуктов из России.
В феврале ожидается поступление ещё 3,1 млн баррелей.
Данная ситуация беспокоит страны Европейского союза из-за возможного обхода Россией ограничительных мер, уточняет издание.
13 февраля российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России итоги поездки главы МИД Сергея Лаврова в страны Африки.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами.