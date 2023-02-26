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WSJ: Северная Африка стала скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты

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Северная Африка начала скупать дизельное топливо и другие нефтепродукты из России после сокращения закупок Европой из-за санкций.
WSJ: Северная Африка стала скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты
  • РИА Новости

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале сказано, что в январе текущего года в страну поступило 2,8 млн баррелей нефтепродуктов из России.

В феврале ожидается поступление ещё 3,1 млн баррелей.

Данная ситуация беспокоит страны Европейского союза из-за возможного обхода Россией ограничительных мер, уточняет издание.

13 февраля российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России итоги поездки главы МИД Сергея Лаврова в страны Африки.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами.

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