WSJ: Северная Африка стала скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты

Северная Африка начала скупать дизельное топливо и другие нефтепродукты из России после сокращения закупок Европой из-за санкций.

РИА Новости

Об этом пишет The Wall Street Journal. В материале сказано, что в январе текущего года в страну поступило 2,8 млн баррелей нефтепродуктов из России. В феврале ожидается поступление ещё 3,1 млн баррелей. Данная ситуация беспокоит страны Европейского союза из-за возможного обхода Россией ограничительных мер, уточняет издание. 13 февраля российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России итоги поездки главы МИД Сергея Лаврова в страны Африки. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами.