Госдеп: США оперативно введут санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
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«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — цитирует его ТАСС.
Миллер уточнил, что в Вашингтоне пока не объявляли о будущих ограничениях.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иностранных агентах вступает в силу.
Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.