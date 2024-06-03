Госдеп: США оперативно введут санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

США без промедления введут визовые санкции против Грузии из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — цитирует его ТАСС.

Миллер уточнил, что в Вашингтоне пока не объявляли о будущих ограничениях.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иностранных агентах вступает в силу.

Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.