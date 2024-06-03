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В Грузии подписан закон об иноагентах, он вступает в силу

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Закон об иностранных агентах вступает в силу.
В Грузии подписан закон об иноагентах, он вступает в силу
  • globallookpress.com

В Грузии вскоре начнётся регистрация организаций, проводящих «интересы иностранной силы», после создания соответствующего реестра.

За отказ от регистрации предусмотрены штрафы.

Парламент Грузии для принятия закона был вынужден преодолеть президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили, которая критикует законопроект. Сейчас из-за этого грузинские неправительственные организации готовят иск в ЕСПЧ.

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.

Госдеп США, со своей стороны, предупредил, что Грузию ждут последствия.

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