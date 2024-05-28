RT в Telegram
Подпишись

Парламент Грузии преодолел наложенное президентом на закон об иноагентах вето

Короткая ссылка
Парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.
Парламент Грузии преодолел наложенное президентом на закон об иноагентах вето
  • © Parliament of Georgia

Как сообщает Sputnik Грузия, за проголосовали 84 депутата, против — четыре.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».

Теперь его должна подписать президент Грузии, если же она откажется, закон подпишет спикер парламента, отмечает агентство.

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить