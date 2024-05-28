Парламент Грузии преодолел наложенное президентом на закон об иноагентах вето
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Как сообщает Sputnik Грузия, за проголосовали 84 депутата, против — четыре.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».
Теперь его должна подписать президент Грузии, если же она откажется, закон подпишет спикер парламента, отмечает агентство.
Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.