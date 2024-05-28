Парламент Грузии преодолел наложенное президентом на закон об иноагентах вето

Парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.

Как сообщает Sputnik Грузия, за проголосовали 84 депутата, против — четыре.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».

Теперь его должна подписать президент Грузии, если же она откажется, закон подпишет спикер парламента, отмечает агентство.

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.