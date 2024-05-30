Грузинские НПО пообещали жаловаться в ЕСПЧ из-за закона об иноагентах

Грузинские неправительственные организации готовят иск в ЕСПЧ из-за принятия властями Грузии закона об иноагентах.

Об этом заявила НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии».

«Мы готовимся представить иск [против закона об иноагентах] в Европейский суд по правам человека, с которым обратимся в соответствующее время. Все неправительственные организации и СМИ могут стать участниками этой борьбы и присоединиться к нам», — цитирует заявление объединения ТАСС.

Финансируемые из-за рубежа неправительственные организации в Грузии начнут регистрировать в специальном реестре с сентября.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

Депутаты поддержали изначальную редакцию закона: за проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».