С сентября в Грузии начнут регистрацию финансируемых из-за рубежа НПО

С сентября финансируемые из-за рубежа неправительственные организации (НПО) в Грузии начнут регистрировать в специальном реестре, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Надо будет создать электронный портал, где будут регистрироваться организации, также надо будет разработать формы для регистрации. Примерно в сентябре у организаций возникнет обязанность обратиться за регистрацией», — цитирует его ТАСС.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

Ранее Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.