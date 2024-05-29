С сентября в Грузии начнут регистрацию финансируемых из-за рубежа НПО
«Надо будет создать электронный портал, где будут регистрироваться организации, также надо будет разработать формы для регистрации. Примерно в сентябре у организаций возникнет обязанность обратиться за регистрацией», — цитирует его ТАСС.
28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.
Ранее Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.