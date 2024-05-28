Госдеп США заявил, что Грузию ждут последствия за принятие закона об иноагентах

Госдеп США осудил решение парламента Грузии преодолеть президентское вето, наложенное на закон об иностранных агентах. Как считают в Вашингтоне, этот шаг отдаляет республику от пути к евроинтеграции и игнорирует «евро-атлантические устремления грузинского народа».

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Чиновник подчеркнул, что правящая партия Грузии не прислушалась к заключению Венецианской комиссии по закону об иноагентах и к «ближайшим партнёрам Грузии».

«Действия правящей партии... вредят «демократической траектории» Грузии, её экономической безопасности в будущем, её членству в ООН и ставят под удар американо-грузинские отношения», — сказал Миллер.

Он напомнил о словах госсекретаря Энтони Блинкена, который предупредил, что Грузию ждут последствия за принятие закона об иноагентах.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

Депутаты поддержали изначальную редакцию закона: за проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.