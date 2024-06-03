Кулеба: Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции
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Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на совместной с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве.
«Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других», — цитирует его РИА Новости.
Ранее мэр Харькова заявил об отсутствии генерации электричества в городе.