Кулеба: Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в социальных сетях, что Эстония решила передать украинской стороне энергетический блок одной из электростанций, а также электродвигатели.

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Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на совместной с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной пресс-конференции в Киеве. «Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других», — цитирует его РИА Новости. Ранее мэр Харькова заявил об отсутствии генерации электричества в городе.