Мэр Харькова заявил об отсутствии генерации электричества в городе
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«Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем», — сказал он в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.
По его словам, в настоящее время нужны инвестиции в энергетическую отрасль.
«Есть определённые договорённости сегодня с правительством относительно субвенции городскому бюджету на подготовку к отопительному сезону. Мы будем тратить эти средства только на когенерационные установки и на генераторы, производящие электроэнергию», — добавил он.
Ранее британский аналитик Тони Норфилд заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.