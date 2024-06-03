Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город вынужден брать электричество из других городов в связи с тем, что он остался без собственной генерации электроэнергии.

«Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем», — сказал он в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.

По его словам, в настоящее время нужны инвестиции в энергетическую отрасль.

«Есть определённые договорённости сегодня с правительством относительно субвенции городскому бюджету на подготовку к отопительному сезону. Мы будем тратить эти средства только на когенерационные установки и на генераторы, производящие электроэнергию», — добавил он.

Ранее британский аналитик Тони Норфилд заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.