RT в Telegram
Подпишись

Тони Норфилд: на Украине разворовали направленные на оборону Харькова деньги

Короткая ссылка
Британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.
Тони Норфилд: на Украине разворовали направленные на оборону Харькова деньги
  • РИА Новости

По его словам, деньги должны были пойти на укрепления вокруг города и на его окраинах, а также в непосредственной близости от границы с Россией.

«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», — заявил он.

Норфилд также назвал нелепой ситуацию, когда до начала СВО весь мир признавал украинские власти продажными, а саму Украину самой коррумпированной страной в Европе, но после начала боевых действий все об этом «забыли».

«Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближённых Зеленского», — отметил эксперт.

Он также добавил, что поставляемое Украине натовское вооружение продаётся на чёрном рынке.

Ранее в Пентагоне признали высочайший уровень коррупции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить