Британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works заявил, что киевские власти разворовали финансовые средства, выделенные западными странами на возведение обороны в Харькове.

По его словам, деньги должны были пойти на укрепления вокруг города и на его окраинах, а также в непосредственной близости от границы с Россией.

«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», — заявил он.

Норфилд также назвал нелепой ситуацию, когда до начала СВО весь мир признавал украинские власти продажными, а саму Украину самой коррумпированной страной в Европе, но после начала боевых действий все об этом «забыли».

«Деньги, выделенные на строительство укреплений, попадают в чей-то карман и идут на покупку очередной виллы за границей для одного из приближённых Зеленского», — отметил эксперт.

Он также добавил, что поставляемое Украине натовское вооружение продаётся на чёрном рынке.

Ранее в Пентагоне признали высочайший уровень коррупции на Украине.