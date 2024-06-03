Лидеры G7 заявили, что поддерживают сделку Байдена по сектору Газа
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«Мы, лидеры G7, полностью одобряем и будем поддерживать всеобъемлющую сделку, предложенную президентом Байденом», — говорится в заявлении итальянского председательства.
Отмечается, что соглашение позволит прекратить кризис «при обеспечении интересов безопасности Израиля» и гражданского населения анклава.
Лидеры G7 призвали ХАМАС принять эту сделку.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.