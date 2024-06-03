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Лидеры G7 заявили, что поддерживают сделку Байдена по сектору Газа

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Лидеры G7 в совместном заявлении выразили поддержку сделке по сектору Газа, озвученной президентом США Джо Байденом.
Лидеры G7 заявили, что поддерживают сделку Байдена по сектору Газа
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

«Мы, лидеры G7, полностью одобряем и будем поддерживать всеобъемлющую сделку, предложенную президентом Байденом», — говорится в заявлении итальянского председательства.

Отмечается, что соглашение позволит прекратить кризис «при обеспечении интересов безопасности Израиля» и гражданского населения анклава.

Лидеры G7 призвали ХАМАС принять эту сделку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.

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