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Небензя заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами

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Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью корреспонденту RT Калебу Мопину заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами.
Небензя заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами
  • РИА Новости

«Отношения между Россией и африканскими странами — а среди них много наших партнёров — расширяются. Это вызывает ревность у тех стран, которые считают Африку своим задним двором. Приведу пример и думаю, что сейчас уже не выдам этим никакой тайны: пару лет назад на этапе заседаний высокого уровня в Генеральной Ассамблее министр Лавров встречался с нынешним главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем... Боррель тогда спросил у министра Лаврова: «Зачем вы имеете дело с Мали? Почему Мали пытается взаимодействовать с вами?» Министр Лавров в ответ сказал: «Послушайте, это суверенная страна, и она сама решает, с кем иметь дело. Если она решила, что будет иметь дело с Россией, то это её выбор». На это глава европейской дипломатии отреагировал следующей фразой: «Не напортачьте в нашем месте». Можете себе такое представить?» — рассказал Небензя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время африканского турне главы российского МИД Сергея Лаврова.

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