RT в Telegram
Подпишись

Жительнице ЛНР грозит пожизненное за укрывательство двух солдат ВСУ дома

Короткая ссылка
Жительнице ЛНР грозит пожизненное заключение за укрывательство дома двух солдат ВСУ на протяжении двух лет, заявила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва.
Жительнице ЛНР грозит пожизненное за укрывательство двух солдат ВСУ дома
  • РИА Новости

«Признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела о государственной измене.... 50-летняя местная жительница... два года скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих Вооружённых сил Украины», — приводит слова Усачёвой ТАСС.

Отмечается, что женщина пыталась посодействовать возвращению украинских солдат на территорию Украины.

Жительнице ЛНР грозит заключение вплоть до пожизненного срока в соответствии со ст. 275 УК России о госизмене.

В ФСБ России по ЛНР ранее заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.

Также задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить