Жительнице ЛНР грозит пожизненное за укрывательство двух солдат ВСУ дома

Жительнице ЛНР грозит пожизненное заключение за укрывательство дома двух солдат ВСУ на протяжении двух лет, заявила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва.

«Признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела о государственной измене.... 50-летняя местная жительница... два года скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих Вооружённых сил Украины», — приводит слова Усачёвой ТАСС.

Отмечается, что женщина пыталась посодействовать возвращению украинских солдат на территорию Украины.

Жительнице ЛНР грозит заключение вплоть до пожизненного срока в соответствии со ст. 275 УК России о госизмене.

В ФСБ России по ЛНР ранее заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.

Также задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.