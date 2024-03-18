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ФСБ задержала россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«ФСБ России пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, россиянка 1999 года рождения по заданию украинской разведки осуществляла подготовку к совершению теракта путём поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок.

Возбуждены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и государственной измене.

Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.

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