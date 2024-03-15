RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: в Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

Короткая ссылка
В Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.

«В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России», — говорится в сообщении ФСБ России.

Отмечается, что подозреваемый изначально занимался пропагандой против СВО.

Позже он получил задание попытаться запутать российские системы ПВО.

«Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России», — заявили в ФСБ.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровского края.

Он склонял военнослужащих к участию в боевых действиях в составе украинской террористической группировки.

Также бывшего курсанта военного училища осудили за госизмену в форме шпионажа. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить