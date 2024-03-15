ФСБ: в Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
«В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России», — говорится в сообщении ФСБ России.
Отмечается, что подозреваемый изначально занимался пропагандой против СВО.
Позже он получил задание попытаться запутать российские системы ПВО.
«Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России», — заявили в ФСБ.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровского края.
Он склонял военнослужащих к участию в боевых действиях в составе украинской террористической группировки.
Также бывшего курсанта военного училища осудили за госизмену в форме шпионажа. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.