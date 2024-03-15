ФСБ: в Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

В Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.

«В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России», — говорится в сообщении ФСБ России.

Отмечается, что подозреваемый изначально занимался пропагандой против СВО.

Позже он получил задание попытаться запутать российские системы ПВО.

«Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России», — заявили в ФСБ.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровского края.

Он склонял военнослужащих к участию в боевых действиях в составе украинской террористической группировки.

Также бывшего курсанта военного училища осудили за госизмену в форме шпионажа. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.