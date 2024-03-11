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В отношении жителя Хабаровского края возбудили дело о госизмене

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ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровского края, который склонял военнослужащих к участию в боевых действиях в составе украинской террористической группировки.
В отношении жителя Хабаровского края возбудили дело о госизмене
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России (государственная измена)», — указали в российской спецслужбе.

Уточняется, что было установлено, что 39-летний житель Хабаровска склонял военных Хабаровского гарнизона к поездке на Украину, чтобы в итоге они принимали участие в вооружённом конфликте против ВС России в составе украинской террористической группировки.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к терроризму.

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