В отношении жителя Хабаровского края возбудили дело о госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровского края, который склонял военнослужащих к участию в боевых действиях в составе украинской террористической группировки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России (государственная измена)», — указали в российской спецслужбе.

Уточняется, что было установлено, что 39-летний житель Хабаровска склонял военных Хабаровского гарнизона к поездке на Украину, чтобы в итоге они принимали участие в вооружённом конфликте против ВС России в составе украинской террористической группировки.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к терроризму.