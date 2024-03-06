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Бывшего курсанта военного училища осудили за госизмену в форме шпионажа

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Бывшего курсанта одного из командных училищ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.
Бывшего курсанта военного училища осудили за госизмену в форме шпионажа
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина в ходе следствия признал вину.

«Военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к терроризму.

Мосгорсуд приговорил к 18 годам тюрьмы строгого режима полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене.

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