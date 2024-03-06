Бывшего курсанта военного училища осудили за госизмену в форме шпионажа
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Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Мужчина в ходе следствия признал вину.
«Военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к терроризму.
Мосгорсуд приговорил к 18 годам тюрьмы строгого режима полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене.