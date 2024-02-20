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Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам тюрьмы строгого режима

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Мосгорсуд приговорил к 18 годам тюрьмы строгого режима полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда.
Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам тюрьмы строгого режима
  • РИА Новости

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на два года. Кондрацкий И.В. лишен воинского звания — полковник запаса», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, речь идёт о бывшем советнике посольства России во Франции.

20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданство России и США, по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ. ФСБ показала видео задержания.

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