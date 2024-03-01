В Екатеринбурге суд приговорил госизменника к 13 годам колонии

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену и призывы к терроризму.

«Центральный окружной военный суд (г. Екатеринбург) признал жителя Челябинской области виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ст. 275 УК России (государственная измена)», — говорится в заявлении регионального отделения ФСБ.

Сотрудниками ФСБ было установлено, что виновный оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности России, выразившейся в передаче сведений о ходе частичной мобилизации, а также проведению по их заданию среди жителей региона, подлежащих мобилизации, пропаганды добровольной сдачи в плен ВСУ.

Также госизменник вёл незаконную деятельность посредством размещения в социальной сети публичных призывов к совершению террористического акта.

«Судебной инстанцией признан виновным, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 000 рублей с ограничением свободы на срок один год», — отмечается в заявлении.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 3 года.

Ранее ФСБ задержала в Запорожской области передававшего данные о ВС России в СБУ.