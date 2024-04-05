В ЛНР задержали передававшую ВСУ данные о ВС России студентку

В ФСБ России по ЛНР заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.

РИА Новости

«Жительница республики... осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции», — цитирует заявление российской спецслужбы ТАСС. Уточняется, что задержанная является учащейся одного из вузов ЛНР по специальности «социология». Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.