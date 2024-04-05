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В ЛНР задержали передававшую ВСУ данные о ВС России студентку

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В ФСБ России по ЛНР заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных.
В ЛНР задержали передававшую ВСУ данные о ВС России студентку
  • РИА Новости

«Жительница республики... осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции», — цитирует заявление российской спецслужбы ТАСС.

Уточняется, что задержанная является учащейся одного из вузов ЛНР по специальности «социология».

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

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