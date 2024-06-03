Скотт Риттер рассказал RT детали своего снятия в США с рейса на ПМЭФ-2024
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«Я садился на рейс из Нью-Йорка. Три офицера таможенного управления полиции отвели меня в сторону. Они забрали мой паспорт. На вопрос, почему, они ответили: «Приказ Государственного департамента», — сказал он.
По его словам, больше ему ничего не сказали.
«Они вытащили мои сумки из самолёта, а затем вывели меня из аэропорта. Мой паспорт они оставили себе», — сообщил Риттер.
Ранее стало известно, что Скотта Риттера сняли в США с самолёта, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ-2024.