Global Times заявила о намерении НАТО начать вооружённый конфликт на Тайване после Украины
- Legion-Media
Об этом сообщает Global Times.
Отмечается, что Североатлантический альянс, будучи изжившим себя объединением времён холодной войны, не может существовать без военных конфликтов.
«Прошёл почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США всё вовлечено в кризис, который само же и начало. Тем не менее альянс задумал ещё один, на Тайване», — сказано в материале.
8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.
В январе российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что развитие событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове может спровоцировать военное столкновение мировых держав.