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Global Times заявила о намерении НАТО начать вооружённый конфликт на Тайване после Украины

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Генсек организации Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооружённый конфликт на Тайване.
Global Times заявила о намерении НАТО начать вооружённый конфликт на Тайване после Украины
  • Legion-Media

Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что Североатлантический альянс, будучи изжившим себя объединением времён холодной войны, не может существовать без военных конфликтов.

«Прошёл почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США всё вовлечено в кризис, который само же и начало. Тем не менее альянс задумал ещё один, на Тайване», — сказано в материале.

8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.

В январе российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что развитие событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове может спровоцировать военное столкновение мировых держав.

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