Генсек организации Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооружённый конфликт на Тайване.

Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что Североатлантический альянс, будучи изжившим себя объединением времён холодной войны, не может существовать без военных конфликтов.

«Прошёл почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США всё вовлечено в кризис, который само же и начало. Тем не менее альянс задумал ещё один, на Тайване», — сказано в материале.

8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.

В январе российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что развитие событий на Украине, Тайване и Корейском полуострове может спровоцировать военное столкновение мировых держав.