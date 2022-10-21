Бывший посол в ЕС Чижов: физические запасы вооружения НАТО подходят к концу

Физические запасы вооружения НАТО подходят к концу, заявил в интервью «Парламентской газете» экс-посол России в ЕС, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

«В Евросоюзе всё чаще и чаще во главу углу начинают ставить вопрос денег. А у НАТО другая проблема — физические запасы вооружения подходят к концу», — ответил Чижов на вопрос о возможном сокращении помощи Украине со стороны Запада.

Он напомнил, что в начале конфликта военные эксперты сообщали, что запас артиллерийских снарядов США рассчитан на несколько недель активных боевых действий.

«Да, альянс придумал, как решить проблему оставшегося у восточноевропейских стран-членов старого советского вооружения. Но и оно уже давно кончилось. И что делать — не совсем понятно», — заключил Чижов.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередной макрофинансовой помощи для Украины в размере €2 млрд.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, создание миссии ЕС по военной помощи Украине превращает его в сторону конфликта.