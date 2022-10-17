Узнать больше

Немецкий журналист заявил, что после диалога с Орбаном понял критику санкций против России

Короткая ссылка
Журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что после общения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном стал понимать, почему он критикует антироссийские санкции со стороны ЕС.

Как сообщает газета Blikk со ссылкой на Курьяновича, после дискуссии он стал яснее видеть критерии, по которым Орбан считает санкции Европейского Союза против России ошибочными.

Ранее Орбан сообщил, что Будапешт запустил национальные консультации, чтобы узнать мнения граждан о санкциях Евросоюза против России.

Он также призвал страны ЕС изменить санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить