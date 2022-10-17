Немецкий журналист заявил, что после диалога с Орбаном понял критику санкций против России

Журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что после общения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном стал понимать, почему он критикует антироссийские санкции со стороны ЕС.

Как сообщает газета Blikk со ссылкой на Курьяновича, после дискуссии он стал яснее видеть критерии, по которым Орбан считает санкции Европейского Союза против России ошибочными.

Ранее Орбан сообщил, что Будапешт запустил национальные консультации, чтобы узнать мнения граждан о санкциях Евросоюза против России.

Он также призвал страны ЕС изменить санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.