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Орбан: Венгрия запустила национальные консультации об отношении к санкциям против России

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Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия запустила национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях Евросоюза против России.
Орбан: Венгрия запустила национальные консультации об отношении к санкциям против России
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании парламента.

«Сейчас мы запустили национальные консультации, где венгерский народ может напрямую высказать своё мнение о санкциях, (заявить) поддерживают ли они введение новых санкций или нет», — цитирует Орбана РИА Новости.

Венгрия запускает подобную процедуру первой из стран Европы, подчеркнул он.

По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, Будапешт не поддержит антироссийские санкции Евросоюза, которые бы создали угрозу системе энергообеспечения Венгрии.

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