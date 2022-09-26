Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции в сфере энергетики
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Об этом он сказал на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Сийярто напомнил, что ЕС занимается подготовкой нового пакета санкций против России.
«У Венгрии есть красная линия в этом вопросе: мы не поддержим, как не поддерживали ранее, какие-либо санкции, которые бы создали угрозу для безопасности нашей системы энергообеспечения», — сказал он.
Также министр заявил, что Венгрия никогда не поддержит санкции, которые бы поставили под угрозу инвестиции Будапешта в атомную отрасль.
Ранее Сийярто заявил, что европейская санкционная политика полностью провалилась, потому что экономика Европы оказалась в состоянии рецессии.