Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит антироссийские санкции в сфере энергетики

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит антироссийские санкции Евросоюза, которые бы создали угрозу системе энергообеспечения Венгрии.

Об этом он сказал на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сийярто напомнил, что ЕС занимается подготовкой нового пакета санкций против России.

«У Венгрии есть красная линия в этом вопросе: мы не поддержим, как не поддерживали ранее, какие-либо санкции, которые бы создали угрозу для безопасности нашей системы энергообеспечения», — сказал он.

Также министр заявил, что Венгрия никогда не поддержит санкции, которые бы поставили под угрозу инвестиции Будапешта в атомную отрасль.

Ранее Сийярто заявил, что европейская санкционная политика полностью провалилась, потому что экономика Европы оказалась в состоянии рецессии.