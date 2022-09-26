В Венгрии заявили о провале санкционной политики ЕС

Европейская санкционная политика полностью провалилась, потому что экономика Европы оказалась в состоянии рецессии, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

«Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России», — цитирует его РИА Новости.

Политик подчеркнул, что рестрикции продолжают негативно отражаться на европейской экономике: фиксируется рост инфляции, цен на коммунальные услуги, газ и продовольствие.

«И всё это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии», — заключил он.

Также Сийярто заявил, что Европейский союз в данный момент не рассматривает возможность снятия санкций с России.