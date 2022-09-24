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Глава МИД Венгрии заявил, что Евросоюз не обсуждает возможность снятия санкций с России

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз в данный момент не рассматривает возможность снятия санкций с России.

«Нет, нет, всё ровно наоборот», — сказал венгерский дипломат РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли в Евросоюзе разговоры об отмене антироссийских санкций.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в отношении всех причастных к голосованию о вхождении в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей рассматриваются дополнительные санкции.

При этом, по словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, ЕС пока не определил объём новых санкций против России.

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