военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боррель пригрозил России новыми санкциями из-за голосования в Донбассе и на Украине

Короткая ссылка
Политическое руководство и все причастные к голосованию о вхождении в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будут привлечены к ответственности, рассматриваются дополнительные санкции, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель пригрозил России новыми санкциями из-за голосования в Донбассе и на Украине
  • AP

«Все, кто будет причастен к этим «референдумам», другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России», — цитирует его заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить