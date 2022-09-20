Боррель пригрозил России новыми санкциями из-за голосования в Донбассе и на Украине

Политическое руководство и все причастные к голосованию о вхождении в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей будут привлечены к ответственности, рассматриваются дополнительные санкции, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Все, кто будет причастен к этим «референдумам», другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России», — цитирует его заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.