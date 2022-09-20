Белый дом: США не признают вхождение в состав России новых регионов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.

«Позвольте ясно сказать, что, если это произойдёт, а это, очевидно, ещё не решённый вопрос, Соединённые Штаты никогда не признают претензий России... Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины... мы продолжим работать с нашими союзниками и партнёрами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки», — цитирует его ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает итоги голосования о вхождении Донбасса в состав России.