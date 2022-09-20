военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Белый дом: США не признают вхождение в состав России новых регионов

Короткая ссылка
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.
Белый дом: США не признают вхождение в состав России новых регионов
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«Позвольте ясно сказать, что, если это произойдёт, а это, очевидно, ещё не решённый вопрос, Соединённые Штаты никогда не признают претензий России... Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины... мы продолжим работать с нашими союзниками и партнёрами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки», — цитирует его ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает итоги голосования о вхождении Донбасса в состав России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить