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Шольц заявил, что ФРГ не признает итоги голосования о вхождении Донбасса в состав России

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Германия не признает референдумы о вхождении Донбасса и ряда освобождённых территорий в состав России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц заявил, что ФРГ не признает итоги голосования о вхождении Донбасса в состав России
  • AP
  • © Michael Sohn

«Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, России необходимо вывести свои войска с территории Украины. Он отметил, что Киев имеет полное право защищать суверенитет своей страны и свою демократию.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.

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