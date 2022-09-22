В ЕК заявили, что Евросоюз пока не определил объём новых санкций против России

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС пока не определил объём новых санкций против России.

«Работа над санкциями сейчас продолжается, но будет ли это новый, седьмой пакет санкций или дополнение к шестому, об этом можно будет судить после его утверждения», — цитирует Мамера РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в отношении всех причастных к голосованию о вхождении в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей рассматриваются дополнительные санкции.