В ЕК заявили, что Евросоюз пока не определил объём новых санкций против России
- РИА Новости
«Работа над санкциями сейчас продолжается, но будет ли это новый, седьмой пакет санкций или дополнение к шестому, об этом можно будет судить после его утверждения», — цитирует Мамера РИА Новости.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в отношении всех причастных к голосованию о вхождении в состав России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей рассматриваются дополнительные санкции.