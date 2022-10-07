Орбан заявил, что Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций
«Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — цитирует Орбана РИА Новости.
Он призвал изменить ошибочную санкционную политику Брюсселя.
Ранее Орбан сообщил, что Будапешт запустил национальные консультации, чтобы узнать мнения граждан о санкциях Евросоюза против России.
Обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.