Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны ЕС изменить санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.

«Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — цитирует Орбана РИА Новости.

Он призвал изменить ошибочную санкционную политику Брюсселя.

Ранее Орбан сообщил, что Будапешт запустил национальные консультации, чтобы узнать мнения граждан о санкциях Евросоюза против России.

Обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности.