Европа погрузилась в энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и сферы безопасности, заявил обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.

Он отметил, что замена поставкам энергоносителей из России обойдётся дороже, а также усомнился в «гарантиях» европейских властей, что ЕС переживёт зиму без российского газа при условии экономии.

«Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация... всё ещё относительно благоприятна», — заявил Метер.

Метер назвал «самоубийственным инстинктом» следование ЕС антироссийской политике и угрозам ввести очередной пакет санкций.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.