Медведев назвал некорректным заявление Макрона о роли России в Закавказье
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Как сообщило ранее РИА Новости, Макрон заявил, что Москва якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе с целью дестабилизации Южного Кавказа.
По словам Медведева, любимый метод европейских политиков — это «валить с больной головы на здоровую».
Он также назвал слова Макрона «более чем некорректными» и хамскими.
«Но, добавлю, (заявление. — RT) вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».
14 октября президент России Владимир Путин заявил о своём удивлении из-за слов Макрона по Нагорному Карабаху.
Российский лидер отметил, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта, они прозвучали некорректно.