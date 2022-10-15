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Медведев назвал некорректным заявление Макрона о роли России в Закавказье

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы дестабилизирующей роли России на Южном Кавказе являются некорректными и хамскими. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев назвал некорректным заявление Макрона о роли России в Закавказье
  • Gettyimages.ru

Как сообщило ранее РИА Новости, Макрон заявил, что Москва якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе с целью дестабилизации Южного Кавказа.

По словам Медведева, любимый метод европейских политиков — это «валить с больной головы на здоровую».

Он также назвал слова Макрона «более чем некорректными» и хамскими.

«Но, добавлю, (заявление. — RT) вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

14 октября президент России Владимир Путин заявил о своём удивлении из-за слов Макрона по Нагорному Карабаху.

Российский лидер отметил, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта, они прозвучали некорректно.

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