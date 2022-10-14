Путин сказал о своём удивлении из-за заявлений Макрона по Карабаху
«Конечно, я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи… 6 октября», — сказал Путин.
Российский президент считает, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта, они прозвучали некорректно.
По словам Путина, Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе вокруг Карабаха.
Как сообщило РИА Новости, Макрон заявил, что Москва якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе с целью дестабилизации Южного Кавказа.