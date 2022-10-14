Asia Times: Европе угрожают деиндустриализация и потеря триллионов долларов

Европе в условиях антироссийских санкций грозят деиндустриализация и потеря триллионов долларов. Об этом сообщает издание Asia Times.

Отмечается, что риски деиндустриализации, потери «триллионов инвестиционного капитала» и падения уровня жизни в Европе существуют в самых пессимистичных сценариях.

«Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — говорится в материале.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth сообщил, что европейская санкционная политика полностью провалилась, потому что экономика Европы оказалась в состоянии рецессии.