Обозреватель американского издания Newsweek Педро Гонсалес сравнил президента США Джо Байдена с Шалтаем-Болтаем из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

Он процитировал Шалтая-Болтая из произведения Кэрролла: «Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше».

Обозреватель Гонсалес считает, что это говорит о диктате сильного в отношении слабого.

По его мнению, это помогает понять выступление Байдена на Генассамблее ООН, в ходе которого он высказался против России и в поддержку демократии.

В статье говорится, что демократией в США считают то, что западная элита хочет делать и делает.

Также Гонсалес напомнил о развязанных Вашингтоном цветных революциях и «гуманитарных интервенциях».

Ранее член палаты представителей конгресса США Кэт Кэммак предложила законодательно ограничить власть американского президента Джо Байдена с целью спасения страны от разорительных инициатив лидера Соединённых Штатов.