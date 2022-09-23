Конгрессвумен Кэммак предложила законодательно ограничить власть Байдена в США

Член палаты представителей конгресса США Кэт Кэммак предложила законодательно ограничить власть американского президента Джо Байдена с целью спасения страны от разорительных инициатив лидера Соединённых Штатов.

Об этом она написала в своей статье для Newsweek.

Кэммак рассказала, что в штате Флорида в 2010 году был принят закон, согласно которому местные власти могут отклонить инициативу федерального правительства, если стоимость её исполнения превысит в сумме $1 млн за пять лет.

По её мнению, члены Республиканской партии США в конгрессе должны на федеральном уровне добиться принятия аналогичного закона. Она заявила, что это необходимо, чтобы «законодательно обуздать правление Байдена».

Ранее обозреватель 19FortyFive Гордон Чан выразил мнение, что Байден, говоря о Тайване и Китае, нарушил принцип «стратегической двусмысленности» в американской внешней политике, поэтому его могут отстранить от принятия решений.