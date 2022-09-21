19Fortyfive: Байдена могут отстранить от принятия решений из-за заявления о Китае и Тайване
- AP
- © Evan Vucci
Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.
Автор статьи отметил, что принцип «стратегической двусмысленности» предоставлял Вашингтону возможность не говорить открыто о своих истинных намерениях в тайваньском вопросе.
По словам Чана, после интервью американского лидера высокопоставленные чиновники из его администрации заявили, что внешняя политика США в вопросе Тайваня осталась прежней, тем самым опровергнув утверждения Байдена.
«Байден — главнокомандующий. По Конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчинённые прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия», — написал обозреватель.
Отсутствие организованности в администрации Байдена может иметь реальные последствия, заключил автор.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.