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19Fortyfive: Байдена могут отстранить от принятия решений из-за заявления о Китае и Тайване

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Лидер Соединённых Штатов Джо Байден, говоря о Тайване и Китае, нарушил принцип «стратегической двусмысленности» в американской внешней политике, поэтому его могут отстранить от принятия решений. Такое мнение выразил обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.
19Fortyfive: Байдена могут отстранить от принятия решений из-за заявления о Китае и Тайване
  • AP
  • © Evan Vucci

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Автор статьи отметил, что принцип «стратегической двусмысленности» предоставлял Вашингтону возможность не говорить открыто о своих истинных намерениях в тайваньском вопросе.

По словам Чана, после интервью американского лидера высокопоставленные чиновники из его администрации заявили, что внешняя политика США в вопросе Тайваня осталась прежней, тем самым опровергнув утверждения Байдена.

«Байден — главнокомандующий. По Конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчинённые прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия», — написал обозреватель.

Отсутствие организованности в администрации Байдена может иметь реальные последствия, заключил автор.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.

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