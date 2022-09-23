Страны G7 не признают итогов референдума на Украине
- AP
«Мы никогда не признаем эти референдумы», — приводит ТАСС заявление.
По словам лидеров G7, результаты голосования не будут «легитимным выражением воли украинского народа».
Они также отметили, что референдумы «не имеют юридической силы или легитимности».
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.
Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если голосования состоятся.