Страны G7 не признают итогов референдума на Украине

В совместном коммюнике стран G7 говорится, что лидеры государств не признают итогов референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей.

AP

«Мы никогда не признаем эти референдумы», — приводит ТАСС заявление. По словам лидеров G7, результаты голосования не будут «легитимным выражением воли украинского народа». Они также отметили, что референдумы «не имеют юридической силы или легитимности». 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России. Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если голосования состоятся.