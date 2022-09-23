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Страны G7 не признают итогов референдума на Украине

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В совместном коммюнике стран G7 говорится, что лидеры государств не признают итогов референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей.
Страны G7 не признают итогов референдума на Украине
  • AP

«Мы никогда не признаем эти референдумы», — приводит ТАСС заявление.

По словам лидеров G7, результаты голосования не будут «легитимным выражением воли украинского народа».

Они также отметили, что референдумы «не имеют юридической силы или легитимности».

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Боррель ранее пригрозил России новыми санкциями в случае, если голосования состоятся.

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